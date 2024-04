Paraguai expulsa 25 presos brasileiros do país

Em uma operação conjunta bilateral, a Polícia Nacional do Paraguai entregou, nesta quinta-feira (4), 25 presos à Polícia Federal (PF) do Brasil. Segundo o governo brasileiro, eles foram expulsos do país vizinho. As entregas ocorreram nas divisas com Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. A informação só foi divulgada nesta sexta-feira (5), por questões de segurança.

Capuz na cabeça

Um grande aparato policial, de ambos os países, foi mobilizado. Os presos saíram das celas paraguaias com capuz na cabeça. E foram transportados por terra por homens fortemente armados, apoiados por helicópteros da Polícia Nacional.

Ponte da Amizade

Equipes especializadas em operações táticas já aguardavam em território brasileiro. Em Foz do Iguaçu, o fluxo da Ponte Internacional da Amizade foi interrompido durante 25 minutos devido ao alto grau de periculosidade dos presos.

A interdição da ponte contou com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O comboio atravessou trazendo 16 presos, condenados no Brasil por crimes que vão desde o estupro até o tráfico de drogas.

Pedro Juan Caballero

Os outros nove detentos chegaram pelo município paraguaio de Pedro Juan Caballero, um dos territórios dominados pelo crime organizado dos dois países. A cidade faz fronteira com Ponta Porã (MS), onde os presos foram entregues à Polícia Federal.

Com informações do SBT News.

