Homem que matou esposa por asfixia tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Na última sexta-feira (05), que Neilson Vieira de Souza, de 52 anos passou por audiência de custódia e a justiça determinou que ele continue preso, por matar sua esposa de 48 anos asfixiada com o travesseiro durante a noite da última quarta-feira (03) em Culturama.

Ele exerceu seu direito de permanecer quieto na delegacia e durante a audiência de custódia, mas de maneira informal confessou o crime após descobrir uma suposta traição.

O Caso:

Na noite desta quarta-feira (03), um ato de grande violência chocou a população do distrito de Culturama, Localizado a cerca de 30km de Fátima do Sul . Uma mulher de 48 anos foi brutalmente morta pelo marido Neilson Vieira de Souza, de 52 anos. Este é o 11º caso de feminicídio em Mato Grosso do Sul.

O episódio aconteceu na residência onde moravam. Segundo informações repassadas pela Polícia Civil o que motivou o crime teria sido ciúmes, A mulher foi morta asfixiada com um travesseiro. Em seguida o autor tentou suicídio, cortando os braços.

