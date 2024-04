FCDL agradece titular da Sidagro por parceria e avanços no setor produtivo de MS

A FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul) expressa sua imensa gratidão ao titular da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico), Adelaido Vila, que fez muito pelo setor produtivo ao longo desses quase dois anos. Nesta sexta-feira (5), ele foi exonerado da pasta em razão da descompatibilização para seguir novos desafios.

O olhar atento ao setor fez com que muitas portas se abrissem aos empreendedores e manteve Campo Grande como a Capital das oportunidades.

“Agradeço ao secretário Adelaido pelo apoio ao setor produtivo ao longo desse período, pelo desempenho e interlocução com outros países. Foi uma grande contribuição com o varejo não só de Campo Grande, mas de Mato Grosso do Sul, e igualmente agradeço à Prefeita Adriane Lopes que oportunizou esse trabalho”, pontuou a presidente da entidade, dra. Inês Santiago.

Um dos marcos neste período foi a terceira Expedição Rila (Rota de Integração Latino-Americana) tendo como objetivo mostrar a viabilidade econômica da Rota Bioceânica. Isso estimulará a integração aduaneira e o comércio regional.

Também foi de grande importância o relacionamento criado com representantes de outros países, bem como a inauguração do escritório internacional, que já viabilizou mais de 50 reuniões empresariais e institucionais, o que faz com que mais empresários do setor no Estado tenham novas oportunidades até mesmo fora do País.

Além disso, outros projetos também ajudaram no desempenho do varejo, como parcerias fechadas para o fomento do trabalho rural; capacitações e cursos para melhorar a mão de obra; projetos aprovados pelo Codecon (Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico) que vão investir em mais empresas na Capital e gerar mais empregos. No ano passado foram aprovados 20 projetos que preveem injetar R$ 170 milhões e gerar 700 novos postos de trabalho.

“São muitos projetos que contribuíram positivamente para o nosso varejo. Ações que mostraram o quanto juntos somos mais fortes e podemos contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado”, finalizou dra. Inês.

Emprego e renda

No primeiro trimestre do ano foram criadas 2.834 empresas no Estado, conforme a Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul). Deste total, 2.002 do setor de Serviços, 721 do Comércio e 111 da Indústria.

Em relação ao mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul, somente em fevereiro foram registrados 5.998 empregos formais. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregos e Desempregados).

As vagas preenchidas foram formadas pelos setores de serviços (2.793), agropecuária (1.568), indústria (653), construção (689) e comércio (295).

Com informações da FCDL

