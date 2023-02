São Paulo x Inter de Limeira: confira onde assistir e prováveis escalações

São Paulo e Inter de Limeira entram em campo nesta quarta-feira (15), às 20h35, no estádio do Morumbi. A partida será válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. Primeiro colocado no grupo B, caso vença, o tricolor pode abrir até sete pontos para o terceiro colocado.

A Inter de Limeira, por sua vez, mira a reabilitação depois de duas derrotas seguidas. Com 10 pontos, está com a permanência na elite encaminhada e busca se manter na briga pela classificação no Grupo A.

O São Paulo vem de uma vitória recente em clássico disputado contra o Santos, por 3 a 1. Atualmente a equipe ocupa o segundo lugar na classificação geral do Campeonato Paulista. O primeiro colocado é o Palmeiras.

Prováveis escalações

O Tricolor sofre com um grande problema já neste início de temporada: o grande número de lesões. não poderá contar com Luciano – que estará suspenso. Contra o Peixe, Ceni teve duas baixas importantes por conta de lesão: Welington e Orejuela. Os dois sofreram estiramentos.

No lugar, Caio e Nathan devem ser as opções. No lugar de Luciano, Pedrinho e Marcos Paulo disputam o lugar do camisa 10.

Outra questão é a zaga. Mesmo que não tenha sido constatada nenhuma lesão nos exames, Alan Franco deixou o clássico contra o Santos com dores. Caso seja poupado, pela falta de opções, Matheus Belém – promovido da base recentemente -, pode estrear pelo profissional. O zagueiro treinou com o grupo no último trabalho do São Paulo antes da partida, assim como o meia Nestor, desfalque no clássico por conta de uma contratura no adutor esquerdo.

Time provável: Rafael, Nathan, Beraldo, Alan Franco (Belém) e Caio Paulista; Méndez, Pablo Maia e Galoppo; Pedrinho, Wellington Rato e Calleri.

Já a Inter de Limeira pode optar por uma mudança no estilo do ataque, com a entrada de Chrigor no lugar de Jonathas, trocando um jogador de referência por outro de velocidade. No restante do time, a tendência é que a base seja mantida, apesar dos dois últimos resultados (derrotas para Santo André e Palmeiras).

Time provável: Léo Vieira, Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus Oliveira; Everton Brito, Iago Teles e Chrigor (Jonathas).

