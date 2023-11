Perspectivas econômicas e panorama da pecuária são destaques

Novembro chega com três grandes agendas realizadas pelo Sistema Famasul. O ‘VI Fórum PNEFA-MS’ (Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa), marcada para o dia 22, às 13h. No mesmo dia tem o Encontro Jovens da Agropecuária que vai apresentar o mercado de trabalho e a formação profissional para o público em geral. O ‘MS Agro 2023’, no dia 29, traz perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro. Todas as agendas são gratuitas e acontecem na sede da Casa Rural, em Campo Grande.

“O objetivo é levar informação para produtores rurais sul-mato-grossenses, com foco na projeção, dentro e fora da porteira. Entender o cenário, ter o olhar no futuro e pensar macro são algumas estratégias que serão apresentadas nas três agendas”, explica o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

