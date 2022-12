Após ser agredido, homem foge e atropela três pessoas em frente de igreja

Um homem de 41 anos foi preso na noite de ontem (11), após atropelar e ameaçar com um facão, um grupo de pessoas que estavam saindo de uma igreja rua Rubro Negro, no Jardim Aero Rancho, região sul de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 23h50, quando a Polícia Militar deparou com um grupo de pessoas pedindo socorro em frente a igreja. Em depoimento aos policiais, uma pastora do templo disse que o suspeito foi buscar sua esposa e filha após uma confraternização pós-culto e, quando desceu do veículo, suas calças estavam molhadas e crianças começaram rir dele achando que o suspeito teria urinado na roupa.

Após isto, o homem passou a ofender pessoas que estavam em frente da igreja, quando ele pegou um facão e apontou para todos que estavam na frente do templo. Ele também começou a jogar pedras nas pessoas e quebrou a porta de vidro da igreja. Assustados com o temperamento do homem, populares tentaram conter o suspeito, quando ele fugiu do local em um veículo, de modelo Chevrolet Onix. Ao retornar na mesma rua, acabou atropelando um homem e duas mulheres.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local e precisou socorrer uma das vítimas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon, com dores na região lombar e bacia.

Diante das informações, equipes da Polícia Militar realizaram rondas pela região e encontraram o carro do suspeito estacionado em frente de uma residência, na Rua Osmar de Andrade. Os militares realizaram contato com o morador dessa resiliência, que informou ser cunhado do homem e que ele estaria no local.

Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito disse que apanhou sem razão, quando foi buscar sua esposa e filha na igreja e que não prestou socorro as pessoas que atropelou por meio de se agredido. Ele foi preso por embriaguez e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Cepol).

