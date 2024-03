Pancadas de chuva não amenizam altas temperaturas no Estado

Neste sábado (16) o Estado de Mato Grosso do Sul sofrerá uma forte influência de um sistema de alta pressão atmosférica, promovendo um cenário inicial de tempo firme.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec), alerta para a possibilidade de pancadas de chuvas, e até mesmo tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento em algumas áreas do Estado.

Essas instabilidades atmosféricas são resultado da combinação entre o calor e a umidade, além do avanço de nuvens que podem ocasionar tempestades em médios níveis da atmosfera, com maior destaque nas regiões Sul, Sudeste e Leste de Mato Grosso do Sul. Apesar dessas condições, as temperaturas mínimas e máximas devem permanecer elevadas em todo o Estado.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 25°C, com máxima alcançando os 35°C ao longo do dia. Em Dourados, os termômetros começam marcando 26°C, podendo atingir os 38°C durante a tarde. Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, cidades como Ponta Porã e Iguatemi esperam mínimas em torno de 26°C e máximas variando entre 35°C e 37°C, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba inicia o dia com 25°C, podendo chegar aos 36°C durante a tarde, enquanto Três Lagoas espera mínima de 26°C e máxima de 38°C. Já no Norte do estado, Coxim e Camapuã registram temperaturas semelhantes, variando entre 25°C e 34°C.

Na região pantaneira, Corumbá prevê mínima de 29°C e máxima de 36°C, enquanto Aquidauana marca 27°C pela manhã, alcançando os 37°C nos horários mais quentes do dia. E na região Sudoeste, Porto Murtinho apresenta uma variação entre 29°C e 39°C ao longo do dia.