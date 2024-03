Facilidade para envio de declaração contribui para maior número de entregas do IRPF no primeiro dia Em Mato Grosso do Sul, Receita Federal comemora a marca de 17.250 recebimentos

A Receita Federal recebeu até às 17 h, um total de 17.250 declarações. O montante obtido no primeiro dia de liberação para o envio surpreendeu, mas foi observado durante todo o dia. Até às 10h30 de ontem (15), já tinham sido entregues 8,4 mil declarações do DIRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2024, ano-base 2023. O prazo termina em 31 de maio, mas a boa adesão deve permanecer nos próximos dias, diante das facilidades que foram disponibilizadas para os contribuintes.

A expectativa é que 623.365 contribuintes prestem contas neste ano. Em 2023, foram apresentados 596.568 documentos. Em Mato Grosso do Sul, a Receita registrou média de 2.400 declarações por hora e 35 por minuto. Em todo o país, o volume declarado atingiu 630 mil, destaque para o Estado de São Paulo, com 182 mil declarações entregues até as 10h30 de ontem (29%).

Segundo o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, considera “muito bom” o ritmo de entrega nas primeiras horas e atribui à facilidade que os contribuintes estão tendo para preencher e enviar a declaração.

“O programa é amigável e oferece todas as condições para que todos prestem contas com rapidez e segurança, uma vez que a Receita Federal oferece até mesmo a possibilidade de o contribuinte utilizar a declaração pré-preenchida”, explica o dirigente.

Quem também confirma a facilidade e como essa ferramenta tende a propiciar uma maior adesão é o professor e coordenador do Curso de Ciências Contábeis, Emanoel Marcos Lima. Ele destaca sobre as facilidades que o Programa usado para declarar o Imposto de Renda, oferece aos contribuintes. Facilitando assim o enviou da documentação, o que resultaria em um recorde de entregas nesse primeiro dia.

“É importante ressaltar as facilidades do programa, pois quem já fez a declaração no ano passado e salvou o arquivo, nesse ano pode importar esses dados e simplesmente informar os os dados atualizados de 2023. O programa ainda disponibiliza para o contribuinte, duas opções de preenchimento, o modelo simplificado e o modelo completo”, detalha o profissional.

Ele relembra que anteriormente, o processo era realizado de forma presencial, com o preenchimento dos documentos à mão. “Eu sou de uma época em que os documetnos eram datilografados, e hoje temos essa facilidade de buscar os dados do ano anterior, e a declaração pré-preenchida, só que isso não signifca que a declaração está pronta, é preciso verificar se tudo está correto, algumas informações que já estão na base da Receita são pré-preenchidas, mas ainda é preciso ter cuidado na conferência dos dados”, finaliza.

Por Michelly Perez e Suzy Jarde

