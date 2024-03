Projeto Direitos Humanos em Ação leva emissão de 1º e 2º via do RG a indígenas de Campo Grande

Acontece neste sábado, a IV edição do Direitos Humanos em Ação e a primeira de 2024. O mutirão vai emitir de forma gratuita, a primeira e segunda via do RG (Registro Geral) para a população indígena de Campo Grande.

A ação acontece das 8h às 12h, na Aldeia Urbana Inápolis, Rua Texas, 28, – Jardim Inápolis. A Ação é voltada para a população, mas com foco indígenas da região.

Os demais serviços são: – BRINCADEIRA PARA CRIANÇAS; – CORTE DE CABELO; – INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO – 1° E 23 VIA DO RG COM ATENDIMENTO DAS 8H ÀS 17H; – SAS (CADÚNICO ORIENTAÇÕES E INFORMAÇÕES; – UCDB – DISTRIBUIÇÃO DE SUCULENTAS E ORIENTAÇÃO JURÍDICA; – DEFENSORIA PÚBLICA – COM ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO; -SDHU- ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO; E MUITO MAIS.

Serão entregues senhas para a realização do novo RG, com atendimento das 8h às 17h, os demais serviços estarão disponíveis das 8h às 12h.

O projeto é uma criação da SDHU (Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos) e coordenado pelo Núcleo de Atendimento Psicossocial e Jurídico/Direitos Violados que leva serviços para a população indígena de Aldeias Urbanas de Campo Grande.

