Palmeiras vence Corinthians nos pênaltis e conquista título inédito da Supercopa Feminina

O Palmeiras é o grande campeão da Supercopa Feminina. Em final disputada na tarde deste sábado (7), na Arena Barueri, as palestrinas venceram o Corinthians nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal, e levantaram pela primeira vez o troféu da competição, disputada desde 2022.

O clássico foi marcado por forte chuva e muitas interrupções no primeiro tempo, o que acabou travando o ritmo da partida. Ao todo, os 45 minutos iniciais tiveram ao menos três paralisações longas, incluindo uma para atendimento da goleira Lelê, outra para hidratação das atletas e uma terceira para revisão de um possível pênalti.

Mesmo com o jogo interrompido diversas vezes, o Corinthians saiu na frente logo aos cinco minutos. Duda Sampaio acionou Jaque Ribeiro pela meia direita, e a atacante avançou até a área antes de finalizar forte, no canto alto. A goleira Tapia ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Aos 15 minutos, a partida ficou novamente parada após um choque entre Lelê e Bia Zaneratto. A goleira corintiana bateu a cabeça no joelho da camisa 10 do Palmeiras e, após cerca de oito minutos de atendimento, precisou ser substituída por Nicole. O Corinthians ainda levou perigo em cabeceio de Gabi Zanotti, que acertou a trave aos 26 minutos, e em finalização cruzada de Brena, aos 34.

O empate do Palmeiras veio aos 39 minutos. Andressinha fez cruzamento preciso da meia esquerda e encontrou Bia Zaneratto livre na pequena área, que subiu bem para cabecear no canto e deixar tudo igual. Nos acréscimos, o Corinthians quase voltou a ficar à frente, mas o cabeceio de Letícia Teles passou raspando o travessão.

No segundo tempo, o duelo ficou mais aberto, com chances claras para os dois lados. Logo no início, Brena perdeu boa oportunidade ao finalizar por cima após cruzamento de Bia Zaneratto. Em seguida, Duda Sampaio arriscou de fora da área, mas a bola saiu à esquerda do gol. A melhor chance da etapa foi do Corinthians: aos 17 minutos, Andressa Alves finalizou forte da entrada da área, a bola desviou na defesa e tocou no travessão antes de sair.

O Palmeiras também pressionou, principalmente nos minutos finais, com Tainá Maranhão, que arriscou duas vezes de fora da área, levando perigo ao gol corintiano. Apesar da intensidade, o placar permaneceu empatado até o apito final, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças, o Palmeiras foi mais eficiente e venceu por 5 a 4, garantindo o primeiro título da Supercopa Feminina de sua história e também sua primeira final na competição. O Corinthians, apesar do vice-campeonato, segue como o maior vencedor do torneio, com três conquistas.

Agora, as duas equipes voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro Feminino, que começa no próximo fim de semana. O Palmeiras estreia em casa contra o América-MG, enquanto o Corinthians visita o Atlético-MG na primeira rodada.

