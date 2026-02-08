Domingo é de Sol no início da manhã e tempestades podem ocorrer em regiões do MS

Neste domingo (08), a previsão indica tempo com sol no início do dia, porém, ao longo do período, deve ocorrer aumento da nebulosidade, com possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Essa instabilidade atmosférica está associada ao avanço de uma frente fria, aliado à passagem de cavados em médios níveis da atmosfera e à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

São previstos acumulados de chuva acima de 30-40mm/24h, com destaque nas regiões centro-leste do estado.

Entre a tarde e a noite de segunda, com o avanço da frente fria sobre o Mato Grosso do Sul, a região sul do estado tende a apresentar tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Em contrapartida, as demais regiões do estado permanecem sob condições

de instabilidade, com ocorrência de chuvas e tempestades.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 40 e 60 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 60 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre

33-38°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 24-26°C e máximas entre 34-37°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-37°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-31°C.

