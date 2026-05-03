Palmeiras reage, empata clássico com o Santos e tem gol anulado no fim; rodada tem virada do Remo e goleada do Vitória

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por emoção em diferentes estádios do país nesee sábado (2), com destaque para o empate entre Palmeiras e Santos, além da virada do Remo sobre o Botafogo e a goleada do Vitória diante do Coritiba.

No clássico disputado no Allianz Parque, Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1 em um jogo de dois tempos distintos. O time santista foi superior na etapa inicial e abriu o placar aos 25 minutos, com Rollheiser, aproveitando falhas na saída de bola adversária.

Na volta do intervalo, o Palmeiras apresentou outra postura após ajustes do técnico Abel Ferreira e passou a pressionar. O empate veio com Flaco López, após cruzamento de Andreas Pereira. Nos acréscimos, Allan chegou a marcar o gol da virada, mas a arbitragem anulou o lance por toque de mão de Arias.

Com o resultado, o Palmeiras soma 33 pontos e pode ver a vantagem na liderança diminuir. Já o Santos, com 15 pontos, deixa provisoriamente a zona de rebaixamento.

A partida ainda teve atraso no início, causado pela demora do Santos para entrar em campo, e uma paralisação no segundo tempo para atendimento de um torcedor. O jogo também marcou o retorno de Paulinho após 302 dias afastado por lesão. O atacante Neymar Jr. foi poupado e deve atuar na próxima partida pela Copa Sul-Americana.

No Estádio Nilton Santos, o Botafogo foi derrotado pelo Remo por 2 a 1, de virada, com gol nos acréscimos. O time carioca abriu o placar com Ferraresi, mas viu Alef Manga empatar no segundo tempo. Já nos minutos finais, Jajá aproveitou rebote do goleiro para garantir a vitória do Remo, encerrando a sequência invicta do Botafogo.

Com a derrota, o clube alvinegro permanece com 17 pontos e pode perder posições na tabela. A equipe volta a campo na quarta-feira (6), contra o Racing, pela Copa Sul-Americana.

Já no Estádio Barradão, o Vitória dominou o Coritiba e venceu por 4 a 1. O destaque foi o atacante Renê, que marcou um gol, deu assistência e participou diretamente de outras jogadas decisivas.

O time baiano abriu o placar ainda no primeiro tempo e ampliou após a expulsão de um jogador adversário. Mesmo com um a menos, o Coritiba descontou antes do intervalo, mas não conseguiu reagir na etapa final. O Vitória seguiu superior e fechou a goleada com gols de Tarzia e Erick.

Com o resultado, o Vitória chega a 18 pontos e se afasta da zona de rebaixamento, enquanto o Coritiba, com 19, perde a oportunidade de subir na tabela.

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