Reciclador baleado busca ajuda, é socorrido, mas morre após cirurgia em Ponta Porã

Um homem identificado como Luiz da Silva Marques, de 44 anos, conhecido como “Tuca”, morreu nesse sábado (2) após ser atingido por diversos disparos de arma de fogo em Ponta Porã, município localizado a cerca de 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com familiares, o reciclador apareceu ferido na casa da sogra na noite de sexta-feira (1º), pedindo socorro. Mesmo com múltiplas perfurações, ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional da cidade, onde passou por cirurgia durante a madrugada. Apesar dos esforços médicos, a morte foi confirmada horas depois.

Informações preliminares indicam que o crime ocorreu nas proximidades da antiga estação ferroviária do município. Após o ocorrido, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar os autores e apurar a motivação do homicídio.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Porã para os procedimentos de praxe.

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