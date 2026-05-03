Homem é preso após matar carvoeiro a facadas em Ivinhema

Um homem identificado como José Milton foi preso poucas horas após matar a facadas o carvoeiro Carlos Augusto Lima do Nascimento, de 45 anos, na manhã desse sábado (2), em uma carvoaria localizada na zona rural de Ivinhema, a cerca de 289 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar Rural, o crime ocorreu após um desentendimento entre os dois trabalhadores. Durante a discussão, o suspeito desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima e fugiu logo em seguida.

A equipe policial, que realizava patrulhamento na região, foi acionada e iniciou buscas imediatas. José Milton foi localizado nas proximidades do local do crime e detido sem oferecer resistência. Conforme os policiais, ele não apresentava lesões aparentes.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou ter deixado a faca no local do crime, mas o objeto não foi encontrado até o momento.

José Milton foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema, onde permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado para apurar as circunstâncias e a motivação do homicídio.

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