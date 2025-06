Israel acusa Irã de violar cessar-fogo e promete resposta com força

O Exército de Israel afirmou na manhã desta terça-feira (24) que o Irã violou o cessar-fogo firmado horas antes entre os dois países. Segundo os militares israelenses, mísseis foram lançados do território iraniano contra Israel, e os sistemas de defesa foram acionados para tentar interceptar os ataques.

“Diante da grave violação cometida pelo regime iraniano, atacaremos com força”, afirmou o Major-General Eyal Zamir, porta-voz do Exército. Ele não informou se os mísseis chegaram a atingir alguma região do país.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nas redes sociais que já deu ordem para que os militares ataquem “alvos do regime no coração de Teerã”, capital do Irã. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, foi ainda mais direto: “Teerã vai tremer”, afirmou.

Irã nega os ataques

A imprensa estatal do Irã negou que o país tenha lançado mísseis após o início do cessar-fogo. O Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano respondeu às ameaças dizendo que qualquer novo ataque de Israel será recebido com uma “resposta firme, decisiva e oportuna”.

Até o momento, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi o principal mediador do acordo de paz, ainda não se pronunciou sobre o novo episódio. Mais cedo, Trump havia feito um apelo para que as partes respeitassem o acordo: “O cessar-fogo está agora em vigor. Por favor, não viole!”, escreveu em sua rede social.

Entenda o acordo

O cessar-fogo entre Israel e Irã foi anunciado na noite de segunda-feira (23), após duas semanas de bombardeios intensos. Segundo o combinado, o Irã pararia os ataques por 12 horas e, depois, Israel também cessaria os bombardeios, encerrando o conflito ao fim de 24 horas.

Os combates começaram no dia 12 de junho, após Israel atacar instalações nucleares iranianas, alegando que o Irã estaria desenvolvendo armas nucleares secretamente. No sábado (21), os Estados Unidos entraram no conflito e bombardearam três instalações nucleares iranianas.

O Irã reagiu ameaçando fechar o Estreito de Ormuz, uma importante rota marítima para o transporte de petróleo, e lançou mísseis contra uma base americana no Catar, mas os ataques foram interceptados.

Na noite do anúncio da trégua, Trump declarou: “O mundo e o Oriente Médio são os verdadeiros vencedores. Eles têm muito a ganhar — e muito a perder — se saírem do caminho da justiça e da verdade.” O presidente também apelidou o conflito de “Guerra dos 12 Dias”, em referência à histórica “Guerra dos Seis Dias” de 1967.

O momento agora é de tensão e expectativa por novos desdobramentos no Oriente Médio.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais