Voluntários arrecadam alimentos para equipes que trabalham no combate às chamas

Profissionais foram pegos de surpresa pois o período de queima começa em agosto

Seja por terra, ar ou pelo rio Paraguai, equipes se mobilizam para ajudar quem está trabalhando no combate às chamas no Pantanal. No combate direto ao fogo, o Corpo de Bombeiros usa de tecnologia que permite direcionar as equipes das mais diversas formas para os locais com detecção dos focos, além de auxiliar em uma atuação mais eficiente.

Outra forma de ajudar é fazer doação em dinheiro ou enviar bebidas e alimentos para brigadas de organizações sem fins lucrativos que atuam na região em conjunto ao Corpo de Bombeiros, PrevFogo do Ibama e Exército.

Angelo Rabelo, fundador e presidente do IHP (Instituto Homem Pantaneiro),trabalha para arrecadar fundos para as equipes que estão há semanas trabalhando no combate ao fogo que se alastra cada vez mais.

Podem ser doados água mineral, energético, isotônico e alimentos que os brigadistas consigam levar a campo, como barra de cereal e pacotes pequenos de amendoim. As doações podem ser feitas pelo telefone (67) 3232-3303 ou através do PIX [email protected].

Para doação por transferência: Banco do Brasil – Agência 0014-0, Conta 70312-5 Instituto Homem Pantaneiro – CNPJ 16.575.853/0001-91.

Segundo o Corpo de Bombeiros, na região do Pantanal há várias equipes atuando no combate aos incêndios. O corpo de bombeiros militar tem toda a estrutura formada para que os militares não tenham nenhuma necessidade como água ou alimentação.” Mas além do corpo de bombeiros há outras instituições trabalhando nesse combate, como o Prevfogo, Instituto Homem Pantaneiro, dentre outras ONGs. Pode ser que para essas ONGs haja a necessidade de água ou alimentos”, reforçou.

A complexidade do trabalho envolve técnicas específicas para conter e extinguir as chamas, seja de dia ou de noite na Operação Pantanal 2024 – que começou em 2 de abril e desde 11 de junho está na chamada ‘fase de resposta’, com intensa atuação das equipes no bioma.

Tecnologia na prevenção e combate

Toda a atuação por terra, ar e rios em Corumbá e nas demais regiões com atuação dos bombeiros no Pantanal é coordenada pelo SCI (Sistema de Comando de Incidentes), em Campo Grande. Tal ferramenta está sob a estrutura do Governo do Estado.

“É complexo e muito importante, pois a coordenação é integrada com todas as forças de segurança, do Estado e também da União, que trabalham no combate”, explica o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros e chefe das operações de combate a incêndios, coronel Adriano Rampazo.

Todas as equipes e equipamentos disponíveis para combate a incêndios estão mobilizados no Corpo de Bombeiros, comenta o coronel Rosalino Gimenez, do CGPA. “Vamos atuar com três aeronaves realizando o transporte dos brigadistas, o combate direto ao incêndio, monitoramento das queimadas e transporte de equipamentos”, comenta, continuando.

“Desta forma conseguimos auxiliar os bombeiros e brigadistas, além do combate direto às queimadas. Já atuamos ano passado na Amazônia, quando o Estado ofereceu todo o suporte ao Estado do Amazonas. Também estivemos no Rio Grande do Sul devido às enchentes. Agora estamos atuando na nossa casa com uma responsabilidade ainda maior”, conclui.

Medicamentos para animais feridos por fogo no Pantanal

O Gretap/MS (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal) responsável pelo monitoramento, resgate e atendimento aos animais silvestres da região do Pantanal, faz apelo à população em prol da arrecadação de medicamentos. O objetivo é atender os animais vítimas dos incêndios no Pantanal, que já perdura por mais de 90 dias e mobiliza equipes de combate de todo o Estado.

A coordenadora operacional do Gretap, Paula Helena Santa Rita, que participou do atendimentos de três famílias de macacos bugios em pontos diferentes na região do Paraguai, Mirim e Castelo, argumenta sobre a necessidade de fazer o atendimento direto, sem a remoção do animal do local. “Muitas vezes precisamos fazer o atendimento direto, ou seja, com remoção e resgate em função dos animais estarem feridos, mas em outros casos não é necessário. Encontramos estas três famílias de macacos bugios em pontos diferentes, onde o fogo já tinha passado. Neste momento o foco foi oferecer as condições mínimas nutricionais para sua sobrevida”, afirmou.

Conforme pontua Helena, para continuar a realizar este tipo de trabalho, é necessário o apoio da população com os medicamentos, mas também com todas as informações necessárias para encontrar os animais feridos. “São instaladas câmeras justamente para monitorar esses animais à distância. Na última ação, o grupo percorreu a área a pé atrás de animais que estivessem feridos, mas não precisou fazer resgates.Para realizar este trabalho também precisamos contar com o apoio da população local”, destacou.

Lista de medicamentos

Zoletil

Propofol

Morfina

Tramadol

Epinefrina

Medetomidina

Metadona

Meperidina

Dexmedetomidina

Acepromazina

Cetamina

Xilazina

Atropina

Dexametasona

Midazolam

Diazepam

Ioimbina

Romifidina

Butorfanol

Detomidina

EGG

Vetaglós

Óleo para queimaduras

Scalp

Equipo

Meloxicam

Glicose

Dexpantenol

Outros itens



Combustível

Atadura

Compressas

Vetrap para cavalo

Seringas de 1 ml, 5 ml e 10 ml e 20 ml

Esparadrapo

Algodão

Hemolitan Gold

Catéter 18, 20, 22 e 24

Solução Fisiológica uso tópico

Endereços para destinação

Universidade Católica Dom Bosco

Av. Tamandaré, 6000 – Jardim Seminário – das 7h30 às 17h30

Fernanda: 67 3312-3688

Instituto Tamanduá

R. Paraíba, 255 – Jardim dos Estados – 9h às 17h

Flávia 31 9600-7439

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia UFMS

Av. Sen. Filinto Muler, 2443 – Pioneiros – 7h30 às 17h30

Thyara 67 9698-3907

Conselho Regional de Biologia – CRBio-01

Rua 15 de novembro, 310, 7º andar, sala 703 – Centro – 9h às 17h

Ananda ou Henrique 67 3044-6661

Fundação de Meio Ambiente do Pantanal – FMAP

Rua Cuiabá, 1614 Dom Bosco, Corumbá – 07h30 às 13h30

Beatriz 67 9224-5445

Instituto Homem Pantaneiro – IHP

Ladeira José Bonifácio, 171 Porto Geral-Corumbá – 9h às 17h

Carol: 67 9940-3627

Por Thays Schneider e Julisandy Ferreira

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram