”Ovos de páscoa terão o preço ‘meio salgado’ neste ano”, diz superintendente do Procon-MS

O Superintendente do Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) Marcelo Salomão, destacou ao Jornal O Estado MS nesta quarta-feira (2) os principais pontos que o consumidor deve ficar atento, em relação as compras de ovos de chocolates e outro produtos populares durante o período que antecede a páscoa, no dia 17 de abril.

”Estamos passando por um momento de recessão economica devido a pandemia e agora com a guerra [entre a Rússia e a Ucrânia]. Sendo assim, o impacto disso deve chegar em toda a cadeia produtiva, deixando os ovos de páscoas com um preço ‘meio salgado’ neste ano”, informa Salomão.

Segundo ele, o ponto mais importante a se observar na hora da compra são os prazos de validade, além de observar se o ovo não está quebrado. ”No ano passado recebemos algumas denúncias sobre resquícios de ovos de chocolate antigos que ficaram na prateleira, sendo que o prazo dele já havia passado”.

”A gente sempre fala que o preço é importante, mas não deve ser o único fator relevante na hora da compra. Também é importante que o produto fique guardado em temperatura ideal, embalado corretamente, e verificar se as especificidades do produto são coerentes a ele.” alerta o Superintendente.

Operação da páscoa

O Procon-MS realiza todo ano uma operação para a páscoa em Mato Grosso do Sul. Com uma rota de fiscalização já pronta, o órgão garante o direito dos consumidores em grande estabelecimentos, como também nos mercados de bairro.

”Ainda vamos divulgar uma tabela de preço. Vamos cuidar não somente dos ovos, mas de outros produtos como peixe e itens da Sexta-feira Santa. Lembrando que o Procon já até fechou peixaria em Campo Grande.” Conclui Marcelo.

(Com Willian Leite)