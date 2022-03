Entre os “favoritos” para governador, pré-candidato André Puccinelli dispara nas intenções de voto

A primeira pesquisa com registros eleitorais (MS-01590/2022 e BR-05274/2022) sobre a intenção de voto do sul-mato-grossense para pre-candidatos ao Governo do Estado, isto para o pleito 2022, foi divulgada nesta semana pelo Instituto Ranking Brasil.

Em destaque, André Puccinelli (MDB) dispara tanto na análise espontânea (como são chamados os estudos feitos sem nenhuma alternativa para resposta) quanto para em estimulada (com opções de escolha) – como informou na edição desta terça-feira (2) o Jornal O Estado MS.

Ou seja, espontaneamente, os entrevistados revelaram ao menos 16% das intenções de voto para o pre-candidato emedebista. Entretanto, se as eleições fossem no dia de hoje, o cargo do chefe do Executivo estadual ainda sim só seria decidido em 2º turno. Na análise, quatro estão com chances reais de vitória: em primeiro lugar, André Puccinelli, seguido de Rose Modesto, Marquinhos Trad e Eduardo Riedel.

Para a pesquisa estimulada (quando o entrevistado conta com o “estímulo” de uma lista de alternativas para decidir), Puccinelli teve variação de 21 a 25% nas duas análises. Rose Modesto (17-20%) e Marquinhos (15-18%) ficam logo em seguida.

Já com relação a taxa de rejeição, isto é, daqueles pre-candidatos que o eleitor tem a menor intenção de votar, Zeca do PT foi o mais citado. O petista recebeu mais de 30% de chances de não ser eleito. Puccinelli também vem atrás, com 17% de rejeição. Em terceiro lugar está Marquinhos Trad (14%), Odilon (9,30%), Capitão Contar (3,40%), Rose Modesto (2,50%), Eduardo Riedel (2%) e João Henrique Catan (1,10%).

Veja abaixo:

Entrevistados que não responderam ou não souberam informar, além dos que votam em branco ou anulam o voto, como também os indecisos, somaram 20% na pesquisa.

O Instituto Ranking Brasil perguntou a três mil eleitores acima de 16 anos em 30 municípios do Estado, entre os dias 21 e 26 de fevereiro deste ano. O intervalo de confiança é de 95%, com margem de erro de 1.8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na live desta terça-feira (2), o repórter Itamar Buzzata trouxe informações sobre a corrida eleitoral direto da Capital. Confira no vídeo abaixo, divulgado na página do Facebook de O Estado Online: