Água Santa vence Palmeiras e abre decisão do Paulista em vantagem

Água Santa e Palmeiras abriram a decisão do Campeonato Paulista com uma partida muito mais equilibrada do que muitos imaginavam. Incomparável em tamanho, tradição e capacidade financeira ao poderoso adversário, a equipe de Diadema o surpreendeu e venceu por 2 a 1, graças a um gol marcado por Bruno Mezenga nos acréscimos.

O clube azul e branco, que iniciou o século atuando na várzea, encarou de maneira corajosa o tricampeão da Copa Libertadores, criou múltiplas oportunidades e abriu o placar, com Mezenga, no fim do primeiro tempo. Endrick empatou no início da etapa final, mas Mezenga, aos 47, definiu o marcador.

A partida foi realizada na Arena Barueri, em Barueri, porque o estádio do Água Santa em Diadema não tinha condições de receber a decisão. O campeão será conhecido no próximo domingo (9), no Allianz Parque, em São Paulo. Nenhum dos times jogará pelo empate. Em caso de nova igualdade, haverá disputa por pênaltis.

Os primeiros instantes da partida em Barueri deram a impressão de que o favorito, com maioria nas arquibancadas, não teria dificuldade para confirmar essa condição. Com pontas abertos, para obrigar a defesa a se espalhar na marcação, o time de Abel Ferreira criava dificuldades ao adversário.

O goleiro Ygor Vinhas precisou trabalhar bem em chutes de Dudu, Breno Lopes e Gabriel Menino. Mas, aos poucos, a agremiação do ABCD conseguiu controlar um pouco mais a bola e a construir lances de maior perigo.

A estratégia adotada pelos comandados de Thiago Carpini era manter a posse tanto quanto possível e acelerar as jogadas só quando houvesse uma oportunidade boa. Essa paciência gerou passes perigosíssimos na defesa e bons momentos no ataque.

A chance aguardada apareceu, após erro de Zé Rafael. Lucas Tocantins avançou em situação de dois contra um e escolheu o chute ao passe. A bola foi desviada em Marcos Rocha, e a oportunidade, desperdiçada, ainda que momentaneamente. No escanteio, aos 44 minutos, Weverton não saiu, Bruno Mezenga marcou.

O Palmeiras voltou do intervalo com Vanderlan no lugar do lesionado Piquerez e Endrick na vaga de Breno Lopes, o que levou Rony à ponta esquerda. O time iniciou a etapa final pressionando pelo empate e o alcançou aos sete minutos: Raphael Veiga bateu escanteio, Zé Rafael desviou, Endrick concluiu.

O Água Santa sentiu inicialmente o baque, com múltiplos erros, mas finalmente se assentou em campo e passou a atacar. Lucas Tocantins chegou a chapelar o goleiro Weverton antes de chutar para fora. Weverton foi bem em chute de Mezenga na área e, em seguida, contou com a trave para não ter a rede balançada por Bruno Xavier.

Nos 20 minutos finais, o time de Diadema parecia satisfeita com o empate e procurava esfriar as ações. Já aos 47, no entanto, nova chance se ofereceu em saída de bola errada de Marcos Rocha. Patrick Allan, que havia acabado de entrar na partida, deu passe preciso para Mezenga bater na saída de Weverton e alimentar a esperança de uma enorme zebra na final do Campeonato Paulista. Acesse também: Atlético-MG vence e Grêmio empata com Caxias nos jogos de ida das finais

Com informações da Folhapress