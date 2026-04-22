Jorge Vercillo é atração confirmada na 10ª edição da Flib, em Bonito

Apresentação do cantor acontece no dia 11 de julho durante a feira literária, que celebra uma década de atividades

O cantor e compositor Jorge Vercillo está confirmado como uma das atrações da 10ª edição da Feira Literária de Bonito, que será realizada entre os dias 7 e 12 de julho de 2026, em Bonito. O show está marcado para o dia 11 de julho.

Com o tema “Literatura: Linguagens, Histórias e Memórias”, a feira deve reunir uma programação com debates, oficinas, encontros com autores e atividades voltadas ao público escolar. Criada em 2015, a Flib chega à décima edição após reunir, ao longo dos anos, 261 autores e autoras, sendo 186 de Mato Grosso do Sul e 75 de outros estados.

Na edição mais recente, realizada em 2025, o evento reuniu escritores, leitores, artistas e estudantes durante cinco dias. Escolas de nove cidades da região participaram da programação, com a presença de cerca de três mil estudantes apenas de Bonito.

Idealizador da feira, Carlos Porto destacou, ao fim da última edição, a importância de manter o perfil do evento. “O maior desafio é manter a feira com conceito, programação diversa e aberta à comunidade. Este ano tivemos nove cidades da região trazendo crianças e professores, além de um fluxo constante de visitantes pela praça. Só de Bonito, foram três mil estudantes participando de atividades que plantam sementes de leitura”, afirmou.

Além da programação cultural, a feira também impulsiona a venda de livros, com a participação de expositores que levam milhares de exemplares ao público.

Organizada pelo Instituto Ìmòlé, a Flib conta com apoio do Ministério da Cultura e do Governo de Mato Grosso do Sul. Desde agosto de 2025, após a publicação do decreto estadual nº 6.457, o evento passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Com mais de 30 anos de carreira, Jorge Vercillo é conhecido por canções românticas e por composições que marcaram trilhas sonoras de novelas. O artista já venceu duas vezes o Grammy Latino, em 2009 e 2010, e soma milhões de discos vendidos.

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