Opções de lazer e cultura para este sábado

Finde semana agitado na Capital com muitas opções para diversão: circo, filme, pré-carnaval e parque aquático na Capital nesta sábado (21). Confira:

Sesc Norte Sul Neste fim de semana o “Espaço Sesc”, do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, no Shopping Norte Sul Plaza, tem programação infantil com palhaçaria, contação de histórias e oficina de dança, tudo gratuito. No sábado (21), às 15 horas e, em segunda sessão, às 16h30, a CIAhabiliDOCES se apresenta com números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música, contação de histórias e pernas de pau.

Circo dos Sonhos O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia.

A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos.

Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou pelo site www.circodossonhos.com.

circodossonhos.com. Sunset Growler Sábado tem Lowdown Tribute Pearl Jam, a partir das 18h, no Sunset Growler Station, com ingressos a partir de R$ 33, por meio do link: https:// www.sympla.com.br/evento/ tribute-pearl-jam/1831764. A Sunset Growler fica na Avenida Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Eco Park Clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp) Blues Bar Continua, no Blues Bar, a comemoração do aniversário de nove anos da casa, com apresentação de On The Road, Stone Crow e Rising Power (AC/DC Cover – SP). Os ingressos custam a partir de R$ 35 (2º lote). O Blues Bar fica na Rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

