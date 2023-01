Em dias chuvosos, moradores do Jardim Los Angeles sofrem com falta de drenagem

Em meio aos dias chuvosos de verão, moradores no bairro Jardim Los Angeles, região Sul de Campo Grande, enfrentam problemas com ruas sem drenagem adequada. Conforme apurado pela reportagem, as vias que ficam na parte mais baixa do bairro se enchem de areia após curtas chuvas e as bocas de lobos ficam entupidas.

Segundo os moradores, a região fica abaixo dos bairros Campo Nobre, Dom Antônio Barbosa e Canguru. Durante as chuvas, a água que escorre destes bairros forma um rio de água e sujeira que desce pela Rua Manoel Pereira de Souza e, após um longo percurso, empoça no cruzamento da rua com a Rua Dom Fernandes Sardinha.

Veja imagens da situação citada:

https://www.instagram.com/reel/Cnpu8sTPZm7/?utm_source=ig_web_copy_link

Proprietário de uma padaria que fica no cruzamento, Kelvin Zandoni Soares, de 23 anos, disse em entrevista que as nove bocas de lobo das proximidades estão entupidas. Ele que já entrou em contato com águas e com a prefeitura e não obteve resposta diz que não tem mais a quem recorrer sobre a situação. “A água sobe uns 10 centímetros, toda chuva é assim, se garoar a enxurrada desce. Já entrou dentro do meu estabelecimento e eu e minha mãe tivemos que tirar com o rodo e não tem para quem falar, um joga pro outro e ninguém resolve”, pontuou.

Já o morador Alex Ferreira dos Santos, de 31 anos, teve suas casa invadidas várias vezes pela enxurrada e fala sobre o sentimento de impotência “A água por dentro enche de água, a vila tá abandonada, não temos ajuda, fechou o tempo eu entro em desespero”, disse. Vez ou outra Alex nota a presença de patrolas fazendo a manutenção da rua, mas ele cobra que seja jogado algum cascalho para resolver. Segundo o lavador de carros, qualquer chuvinha deixa ele em alerta por medo de ter a casa inundada novamente. “Ontem mesmo aquela chuvinha que deu alagou, os carro ninguém anda, os carros vão voltando tudo de ré com lixo nas rodas”, detalhou.

Além dos danos em sua residência, Alex narra que perdeu muitos clientes que deixam de ir ao Lava-Jato onde ele trabalha porque as ruas ficam intransitáveis depois da chuva. “Se sai com o carro limpo já suja com a terra que espirra, o prejuízo não dá nem para calcular, em casa mesmo já se acabou dois guarda-roupa, comprei o terceiro agora e coloquei no alto para a chuva não estragar, cama e outros móveis eu coloco pé de plástico para não molhar, Los Angeles é feio quando chove, quando estou trabalhando e vejo que vai chover já fico apreensivo pensando que a água vai entrar na minha casa”, disse.