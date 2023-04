Observatório do Itaú apresenta PIB da Cultura e das Indústrias Criativas

Em São Paulo, na Avenida Paulista, o Itaú Cultural em parceria com o Observatório próprio que existe desde 2006, apresentaram oficialmente nesta semana o PIB da ECIC (Economia da Cultura e das Indústrias Criativas), no Brasil, com dados estatísticos que apontaram um pico do setor em 2020, correspondendo a 3,11% do PIB da economia brasileira, RS 232 bilhões durante o ano.

Entre os números de 2022 em destaque, o estudo apresentou 7.460.281 milhões de trabalhadores da economia criativa, 130.052 mil empresas criativas que geram U$ 61 bilhões de exportação liquida de bens criativos. No Brasil, esses dados refletem a 7% do total de trabalhadores, 3,25% do total de empresas e 2,4% de exportações líquidas.

Conforme o painel de dados do observatório, entre os setores com maior contribuição em 2020, chama a atenção no desenvolvimento de software e jogos digitais e demais tecnologias de serviços de tecnologia da informação com 50,13% de participação, seguida pela arquitetura (29,4%), e publicidade (14,57%).

No prédio do Itaú Cultural, foi organizado nesta semana um fórum com mais de 20 governadores da cultura espalhados pelo Brasil, além de presidentes da Casa de Rui Barbosa e da Funart (Fundação Nacional da Arte), para juntos debaterem sobre a construção de uma agenda comum, além de acordos regionais e nacionais.

O setor de serviços não foi contemplado no levantamento, por necessitar de muitos avanços tecnológicos para que se possa ter um cálculo de segurança. Esse é um passo subsequente a ser tomado no futuro, segundo Leandro Laviati, professor pesquisador da Universidade de Manchester e da UFRGS (Universidade Federal de Rio Grande do Sul), responsável por liderar a pesquisa por um ano e meio.

Segundo Leandro, uma ação como essa reverbera na construção de um ecossistema na sociedade para se pensar em políticas públicas baseadas em evidências. “Elas garantem estabilidade e permanência dos setores econômicos.”

“Não é, sobretudo, uma informação estatística, é uma narrativa de como visualizar a relevância econômica da ECIC. Nesse setor econômico, é absolutamente importante entendê-lo pelo que o mundo viveu durante a pandemia em termos de transformação dos modos de consumir e produzir”, explica.

Além disso, a partir dos dados, um pequeno empreendedor na área do cultura pode saber quantas empresas existem no setor que ele quer trabalhar, também quantos empregados informais e formais trabalham na mesma área que ele quer empreender. Ou seja, a partir de indicativos importantes, olhar para o mercado e colher subsídios para tomadas de decisões.

Na opinião do professor de Manchester, o setor cultural brasileiro precisa de regulação, que dá a capacidade de enxergar aonde pode ser melhor alocado o incentivo público, em uma relação entre a cultura, tecnologia e novo mundo do trabalho. “É um tema fundamental para preparar a economia brasileira como um todo, para um novo sistema de produção e consumo que já existe.”

O gráfico abaixo apresenta um comparativo das contribuições de vários setores-chave da indústria brasileira com a Ecic. A Ecic ganha destaque ao apresentar um PIB similar em termos de grandeza a setores tradicionais da economia brasileira, como é o caso dos setores de construção civil, indústria extrativa e transporte, que para o ano de 2020 alcançaram 3,6%, 3,1% e 3,6% do PIB nacional respectivamente.

Metodologia

Durante coletiva, o líder da pesquisa explicou que o objetivo central do estudo é produzir massa crítica e conhecimento, a partir disso avançar com uma visão mais organizada sobre a relevância da cultura para a econômica, mercado de trabalho e crescimento.

“Nesse sentido, pensamos em três dimensões. Em primeiro lugar fizemos o recorte do setor, assumindo uma dimensão teórica especifica para promover comparabilidade e eficiência. Seguindo modelos internacionais em como eles tentam estabelecer marcos de comparação, pensamos no que seria relevante e possível para o caso brasileiro.”

“A partir disso fizemos um processo de consulta a mais de 30 especialistas (inter)nacionais para que validássemos a metodologia e apontar possíveis melhorias, como enxergar melhores e novos processos de digitalização da cultura”, exemplifica Leandro.

De acordo com o Presidente da Fundação Itaú, Eduardo Saron, a economia cultural e as indústrias criativas não podem mais serem encaradas só pelo universo das secretarias estaduais ou municipais de cultura. “Elas devem ser percebidas como algo matricial ao conjunto das políticas públicas e dos governos.”

“Cultura, arte e economia de indústrias criativas são setores que todo governo deveria se localizar, por impactar, além do ponto de vista cultural, no desenvolvimento econômico da região. Por exemplo, na educação, onde o poder público precisa observar mais e melhores cursos técnicos para atender uma demanda reprimida”, avalia Saron.

Na questão da descentralização do investimento cultural entre os estado e sugestões durante o fórum de representantes da cultura regionais, o plano inicial do Itaú Cultural é incentivar a disseminação de informações no Brasil, país com tantas profundas diferenças, segundo Eduardo Saron.

“A segunda coisa é propor um forte programa de formação para geração de dados, a partir de pessoas muito bem qualificadas. Por fim, apoiar a criação de espaços de formação, para que as organizações se fortaleçam em busca de dados, para que mais pessoas passam a interagirem nesse sentido”, conclui.

Mato Grosso do Sul

A cultura e as indústrias criativas em Mato Grosso do Sul aparece como 0,82% de contribuição do PIB no Estado. Enquanto no Centro-Oeste, o setor estimula 0,8% da economia da região. “É preciso haver melhores investimentos em insumos e produtos no campo da economia para entender melhor a cultura, inclusive no universo digital”, conclui.

PIB da Cultura

Tão importante quanto saber o valor total do PIB dos SCC (Setor Cultural e Criativo), é conhecer os componentes deste valor. Os pilares utilizados para o cálculo são os seguintes: ML (Massa de Lucros); MS (Massa Salarial); impostos; Lei Rouanet; e, digital.

Considerando desde os tradicionais valores das contas nacionais como salários, lucros, impostos e aluguéis, até as remunerações oriundas da digitalização do setor e da lei de incentivo à cultura brasileira (Lei Rouanet).

O maior componente do PIB da Ecic é a ML, esta representa em média 58% do valor total do PIB da Ecic e 1,57% do PIB nacional. O segundo maior componente são os impostos, representando em média 34% do PIB da Ecic e 0,91% do PIB nacional.

O terceiro, a Massa Salarial (MS), que representa em média 7,5% do PIB da Ecic e 0,20% do PIB nacional. A Massa Salarial refere-se ao montante total de dinheiro pago aos empregados da Ecic, incluindo salários, remunerações e benefícios.

A Massa de Lucros, por outro lado, refere-se ao montante total de lucro gerado pelas empresas da Ecic[3]. A relação entre MS e ML pode variar dependendo de uma série de fatores, incluindo a indústria, condições de mercado e políticas governamentais. O gráfico a seguir apresenta uma versão detalhada da composição do PIB da Ecic.

Como a ML responde por maior parte do PIB da Ecic, é normal que a probabilidade de que os Estados com maior número de empresas sejam também aqueles com maior PIB. De maneira análoga, a queda entre 2015 e 2016 está ligada à Massa de Lucros, que caiu cerca de 42 bilhões (36%) de um ano para o outro.

Os setores responsáveis por essa queda foram dois: Cinema, Rádio e TV e Editorial, que juntos somam 90% das perdas de lucros do período. A recuperação do setor a partir de 2017 se deve principalmente aos setores ligados à Tecnologia da Informação: Demais serviços de tecnologia da informação e Desenvolvimento de software e jogos digitais, que tiveram uma expansão em suas massas de lucro de 300% e 400%, respectivamente, de 2016 para 2017.

O que se observa a partir de 2015 é uma transição do setor cultural e criativo para o digital, como pode ser visto no gráfico a seguir. Acesse também: Marisa Monte faz show em Campo Grande após 25 anos