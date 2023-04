Em Campo Grande, Serc/UCDB recebe hoje o time Havan pela Liga Feminina de Futsal

Nesta quarta-feira, 12 de abril, a Serc/UCDB (Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão/Universidade Católica Dom Bosco), que representa o Estado, tem um novo compromisso na LFF (Liga Feminina de Futsal) 2023. O time sul-mato-grossense receberá o Barateiro/Havan Futsal (SC) no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, às 18 horas (horário de MS).

Na primeira rodada, no último sábado (8), a Serc/UCDB foi derrotada por 4 a 2 para o Instituto Lince/Taboão Magnus (SP).

O evento tem entrada gratuita. Se não for possível comparecer ao ginásio na capital, é possível acompanhar a partida ao vivo pelo BandSports ou pelo canal oficial da LFF no YouTube.

Além do time sul-mato-grossense, mais 11 equipes estão confirmadas na LFF 2023: Instituto Lince/Taboão Magnus (SP), Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal (ADEF/APCEF – DF), Instituto Stein/Stein Cascavel (PR), Female/Unochapeco (SC), Cianorte Futsal/Guibon Foods (PR), Barateiro Havan Futsal (SC), Telêmaco Borba (PR), Associação São José (SP), Leoas da Serra Futsal (SC), Unidep/Pato Branco (PR) e Londrina Futsal (PR).

Com chancela da CBFS (Confederação Brasileira de Futsal), a Liga segue o sistema formato de pontos corridos. A competição tem início no dia 8 de abril e o campeão será conhecido em 18 de novembro. A primeira fase é disputada em turno único (só ida), no sistema “todos contra todos”, totalizando 11 rodadas. Os oito melhores classificam-se para a fase “mata-mata”: quartas de final e, posteriormente, semifinal e final, com partidas de ida e volta.

