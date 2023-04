Marisa Monte faz show em Campo Grande após 25 anos

No dia 28 de abril, a cantora Marisa Monte se apresenta em Campo Grande, após 25 anos, no ginásio Guanandizão. Com mais de 30 anos de carreira e dez milhões de álbuns vendidos, a artista já venceu quatro prêmios Grammy Latino e, na capital, apresenta o show “Portas”, cujos ingressos estão à venda e podem ser parcelados em até quatro vezes, sem juros.

Por onde passa, Marisa Monte esbanja simpatia e encanta a todos, seja por sua voz, presença de palco e musicalidade. Sua trajetória musical é marcada por parcerias marcantes, como as realizadas com os cantores Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, por meio do projeto “Tribalistas”.

Marisa Monte é bem presente nas redes sociais, com 1 milhão e meio de seguidores no Instagram, 1 milhão no Twitter, quase 4 milhões no Facebook, 55 mil no TikTok e 990 mil inscritos no canal do YouTube. São números que não deixam dúvidas quanto à importância da artista.

Turnê

No show alusivo à turnê “Portas”, que começou a ser realizada em 2022, a artista canta músicas do novo álbum que dá nome a tour. O repertório do show ainda destaca canções importantes de sua carreira, com mais de três décadas, como “Ainda Bem”, “Depois”, “Não Vá Embora”, “Vilarejo”, “Beija Eu”, “Bem que se Quis”, “Calma”, “Já Sei Namorar”, “Na Estrada”. Só no ano passado, foram 71 shows da turnê “Portas” em 46 cidades, com público de 215 mil pessoas no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Bélgica, Espanha, Portugal, França, Chile, Uruguai e Argentina.

Em Campo Grande, o show no Guanandizão contará com tecnologia de engenharia propícia para esse tipo de espaço, afinal, quase todos os shows da turnê “Portas” vêm sendo realizados em ginásios. Equipe de som da artista já esteve no local fazendo visita técnica e constatou que o local possui condições adequadas para a realização do evento.

“Como a equipe da cantora Marisa Monte preza pela qualidade de som, luz, cenário, repertório, figurinos e parte cênica, a estrutura do show contará com toneladas de equipamentos de alta qualidade, como a caixa cênica com projeções. Muito mais que um show, é uma experiência de emoções e encantos, por isso o investimento feito na compra do ingresso vale cada centavo”, destaca a produção.

Viaturas fazendo rondas, serviços de bombeiros e até ambulâncias integram o arcabouço de segurança e proteção pensado e projetado para os fãs da artista, conforme vídeo explicativo elaborado pela produção. No local ainda haverá estacionamento pago, além de serviços de transporte disponíveis por meio de aplicativos e iluminação.

Setores

O evento contará com os seguintes setores: mesas ouro e prata, com áreas localizadas na quadra; cadeiras verdes e azuis, distribuídas nas laterais das mesas; cadeiras vermelhas atrás das mesas, e arquibancada na parte superior do ginásio. Todos os setores terão acessibilidade, banheiros, e serviços de bar.

Serviço

Às 20h45 está programado show de abertura da cantora sul-mato-grossense Dora Sanches, sendo que às 21h45 Marisa Monte sobe ao palco. Os ingressos variam de 125 reais a mil reais e podem ser parcelados em até quatro vezes, sem juros. Os pontos de venda são loja Hoover, no primeiro piso do shopping Campo Grande; delivery pix, pelo telefone (67) 99156-4363 (Daniel Escrivano) ou no site www.eventim. com.br.

