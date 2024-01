Obras paralisadas na Capital aumentam lista de promessas para 2024

[Texto: Kamila Alcântara, Jornal O Estado de MS]

Por meio de nota, a Prefeitura de Campo Grande informou que já estão em negociação para a retomada das obras do Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) do Jardim Colorado, da Escola de Ensino Fundamental do bairro Parati e para funcionamento do Centro de Artes e Esporte Unificados (CEU) Parque do Lageado.

Conforme reportagem do O Estado, vinculada na edição de terça-feira (23), três obras de responsabilidade da gestão municipal estão paralisadas e os moradores lamentam o dinheiro já investido, pois as estruturas levantadas já estão se perdendo com o tempo.

Segundo a Semed (Secretaria Municipal de Educação), a retomada das obras do Emei Jardim Colorado, localizado na Rua Felipe Portinho, já está em negociação com a SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e em tramitação para repactuação com o Governo Federal.

Já a Escola na Rua Paulo Ashiro, que foi orçada em R$ 3 milhões e está sendo consumida pela ferrugem e matagal, a Semed diz estar em tratativas para ir à licitação em fevereiro de 2024.

Com relação a área de 7 mil metros quadrados, onde deveria estar funcionando o (CEU) Parque do Lageado e teve investimento de R$ 2,1 milhões, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo esclarece que através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), as obras serão retomadas e concluídas também neste ano.