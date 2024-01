Inscrições do concurso de marchinhas para o carnaval de Corumbá estão abertas

As inscrições do Concurso de Marchinhas para o carnaval em Corumbá este ano já estão abertas. Ontem(10) Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico anunciou a abertura.

O evento acontecerá dia 04 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de janeiro de forma gratuita no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória.

São aceitas apenas inscrições de músicas inéditas, originais e com temáticas livres na modalidade, respeitando os padrões das marchinhas carnavalescas e conforme a legislação dos Direitos Autorais. Qualquer pessoa com idade superior a 18 anos pode participar.

Os prêmios serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após o concurso, por depósito na conta bancária indicada pelo candidato no momento da inscrição.

O Museu fica localizado na Rua Cuiabá, 1181, esquina com a rua 15 de Novembro, Bairro Centro), das 08h às 11h (período matutino) e das 14h às 16 horas (período vespertino).

Os interessados também devem ficar atentos na documentação a ser entregue no ato da inscrição descrita no Edital n° 002/2024/FCPH, publicado no Diocorumbá dia 10 de janeiro de 2024.

