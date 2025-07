Majestoso agita abertura da 15ª rodada do Brasileirão

A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro tem início neste sábado (19) com quatro partidas, sendo o grande destaque o clássico paulista São Paulo x Corinthians, conhecido como Majestoso, marcado para as 20h (horário de MS) no estádio do Morumbis, em São Paulo.

O confronto coloca frente a frente duas equipes em situações distintas na tabela. O São Paulo entra pressionado, ocupando a 16ª colocação, com 13 pontos, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Já o Corinthians vive momento mais tranquilo, figurando na 9ª posição, com 19 pontos.

Além do Majestoso, a rodada traz outros três confrontos importantes:

– 15h – Fortaleza x Bahia, na Arena Castelão (Transmissão: Premiere);

– 16h30 – Vasco x Grêmio, em São Januário (Transmissão: Amazon Prime Video);

– 17h30 – Mirassol x Santos, no Estádio José Maria de Campos Maia (Transmissão: Record, Premiere e Cazé TV).

A rodada segue no domingo com mais seis partidas:

– Internacional x Ceará

– Cruzeiro x Juventude

– Vitória x Bragantino

– Palmeiras x Atlético-MG

– Sport x Botafogo

– Flamengo x Fluminense

A expectativa é de estádios lotados e jogos decisivos, especialmente com clássicos regionais que podem mexer com a tabela e a moral das equipes na reta do primeiro turno.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais