Jovem é morto com tiro na cabeça em frente da namorada no Parque do Lageado

Um jovem, identificado como Everson Pereira de Melo, de 20 anos, foi executado na madrugada deste domingo (23), na frente da namorada, na Rua Manoel Macedo Falcão, no Parque do Lageado, em Campo Grande. Segundo relatos, o casal havia acabado de sair de casa para comprar bebida, quando foi surpreendido por dois homens encapuzados.

De acordo ainda com a fala da namorada à polícia, a dupla se aproximou por trás e tentou atirar logo na chegada, mas a arma falhou. No instante em que ouviu o clique do disparo que não saiu, Everson correu tentando escapar. Os criminosos perseguiram e atiraram várias vezes enquanto ele fugia.

A perícia constatou que ele foi atingido por quatro disparos, os quais pegaram nas costas, no ombro e dois na cabeça. Everson caiu no asfalto e morreu antes da chegada da equipe de socorro. O Corpo de Bombeiros apenas confirmou o óbito no local.

Conforme a polícia, não há câmeras de segurança na rua, e nenhum pertence foi levado. Peritos recolheram um projétil no local.

Equipes do GOI e do Batalhão de Choque fizeram buscas pelas ruas do bairro, mas ninguém foi localizado. As investigações seguem para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.