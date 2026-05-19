Carlos Alberto Garcete assume cargo de juiz de 2ª instância no TRE-MS

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) anunciou nesta segunda-feira (18) o novo juiz que compõe a corte na classe de juiz de direito. Carlos Alberto Garcete de Almeida ocupará o cargo deixado pelo juiz Vitor Luiz de Oliveira Guibo.

Garcete estará como membro efetivo pelos biênios 2026-2028 e era titular na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. “Conheci a Justiça Eleitoral desde a primeira instância e agora com mais experiência, com mais história, eu chego na segunda instância da Justiça Eleitoral, que é o posto mais alto ali da composição do plenário do Tribunal Regiona”, declara Carlos em entrevista ao Jornal O Estado.

Carlos Alberto explica que o ano eleitoral levantará questionamentos e debates, mas que o colegiado é competente para solucionar os casos. “[Devemos} sempre transmitir a segurança de que a Justiça Eleitoral Brasileira é um exemplo para o mundo. As nossas urnas eletrônicas, apesar de toda a crítica em cima, são urnas com alta credibilidade, servem de exemplo global de funcionamento eficiente da justiça. Reiterar esse nosso compromisso sempre com a lisura das eleições”.

O juiz já assume e começou a julgar na corte, com o primeiro julgamento pelo TRE-MS realizado ontem. No dia foram julgados casos de embargos de declaração, prestações de contas e recursos eleitorais, todos referentes a processos iniciados no interior do estado.

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