Casal que usava casa como “boca de fumo” é preso por tráfico de drogas, em Jardim

Um casal investigado pela prática do crime de tráfico de drogas foi preso nessa segunda-feira (25) após desdobramento da investigação pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. O caso aconteceu na cidade de Jardim, distante 237 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Policia Civil, no dia 13 de maio foram cumpridos mandados de busca e apreensão no imóvel onde residia o casal investigado, ação que contou com apoio operacional do GOI (Grupo de Operações e Investigações da Polícia Civil).

Durante a ação, os policiais apreenderam entorpecentes, arma de fogo, munições, dinheiro em espécie e diversos instrumentos utilizados para a atividade ilícita de tráfico de drogas.

As investigações apontaram que o imóvel funcionava como ponto de “boca de fumo”, localizado na região central da cidade, local que vinha causando constantes transtornos e insegurança aos moradores das imediações. Ao longo das diligências investigativas, ao menos seis indivíduos foram presos, sendo quatro autuados em flagrante durante o cumprimento das buscas realizadas em 13/05, além do casal investigado capturado nesta segunda-feira.

A Polícia Civil reforça que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e desarticular integralmente a atuação criminosa relacionada ao tráfico de drogas no município.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram