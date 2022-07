MS está sob alerta de tempestade e ventos de 100 km/h até domingo

Mato Grosso do Sul está sob dois alertas para tempestades em 60 municípios, com potencial perigo na região central do Estado que atinge Campo Grande, sendo previsto chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo até domingo (17), às 10h.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), neste primeiro alerta estão também enquadrados os municípios de Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rochedo, Santa Rita do Pardo e Sidrolândia.

Na região centro-sul de MS, a velocidade do vento pode chegar a 100 km/h, classificado como perigoso. Também previsto para durar até 10h de amanhã, a área pode receber chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Neste sábado, antes da chegada da frente fria, os termômetros marcam um dia quente, entre 31ºC e 32ºC. Para Campo Grande, a previsão indica temperatura mínima de 20°C e máxima entre 31-32°C. Estão previstos baixos índices de umidade relativa do ar, em torno dos 30% mas com tendência de melhora nos valores devido ao avanço da frente fria.