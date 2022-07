Nenhuma linha de investigação sobre homicídio no Noroeste será excluída, diz delegado

O Delegado do 3º Departamento de Polícia Civil de Campo Grande. Régis de Almeida, falou com a imprensa e confirmou que investigações irão prosseguir com o objetivo de identificar os autores e a motivação da morte de Rogério Baez Fernandes, 19, na tarde desta segunda-feira (25), no Jardim Noroeste, na Capital.

Segundo o delegado. a polícia sabe somente que três pessoas entraram na casa e mataram a vítima. “Não sabemos precisar ainda a quantidade de perfurações, tendo em vista que foram muitos disparos realizados com duas armas distintas. Uma pistola cal.40 e outra 9mm.”

“A dinâmica ainda está em investigação. A Princípio, não podemos ligar esse caso ao caso do estupro, mas nenhuma linha de investigação será excluída do caso.”, completa o delegado.

Mãe abalada

Abalada com a morte do filho, Fabíola Baez, conta que Rogério utilizada apenas maconha como droga ilícita. “As pessoas só invadiram e não falaram nada. Eu segurei na blusa dos dois criminosos e implorei, mas não adiantou. Agora só Deus pode me consolar.”

A mãe de Rogério confia nas autoridades para trazerem justiça para a família, que optou doar as córneas da vítima após o homicídio. “A polícia tragará os verdadeiros culpados pelo crime que eu vi”, acredita Fabíola. Acesse também: “Meu irmão não é estuprador”; família conta que denúncia foi feita para despistar criminosos

Com informações do repórter Marcos Maluf