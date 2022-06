Em sete dias, casos de COVID-19 sobem 35% em Mato Grosso do Sul

Casos de Covid-19 seguem em alta em Mato Grosso do Sul, dados do Boletim Epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgados nesta terça-feira (7) apontam que nos últimos sete dias foram registrados 3.516 novas infecções, o que representa um aumento de 35,54% em comparação ao último boletim (2.594). O aumento expressivo de casos acende o alerta para a nova onda de Covid.

Na Capital os casos quase triplicaram nesta semana, passando de 580, em 31 de maio, para 1.582 nesta terça-feira. A alta corresponde a crescimento percentual de 172,7%.

Entre os município com maior incidência de casos Campo Grande lidera com 1.582, seguido por Dourados (222), Naviraí (106), Chapadão do Sul (105), Coxim (91) e Três Lagoas (91).

Apesar do aumento de casos confirmados, o número de internações e óbitos mantêm estado no Estado.

O novo boletim contabiliza seis novos óbitos, mas apenas um ocorreu na última semana epidemiológica. Os outros cinco ocorreram em datas posteriores, sendo dois óbitos referentes a maio e junho de 2021. As vítimas tinham idades entre 72 a 93 anos.

Dentre os 4.307 casos ativos em MS, 37 pessoas seguem hospitalizadas, 27 ocupam leitos clínicos e dez estão internados em leitos de UTI.

A taxa global de ocupação de leitos UTI por macrorregião de internação é de 68% em Campo Grande, 48% em Dourados, 53% em Corumbá e 24% em Três Lagoas.

