Não sabe o que comprar para o paizão? Pesquisa mostra preços de celulares a camisas de futebol

O Dia dos Pais é celebrado neste domingo (14) e muitas pessoas ainda não compraram os presentes para a data e estão deixando as compras de última hora. Para ajudar os atrasadinhos o Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) divulgou uma pesquisa de preços de produtos e serviços mais procurados para a ocasião em Campo Grande.

O levantamento foi realizado de 3 a 5 deste mês em 33 estabelecimentos entre barbearias e lojas de departamento de shoppings, área central e bairros da cidade. Foram pesquisados os preços de relógios, celulares, perfumes, camisas de times de futebol e serviços oferecidos em barbearias.

As maiores diferenças de preços foram em barbearias, que apresentaram um índice de variação superior a 100%, mas é preciso considerar que casa estabelecimento apresenta valores e serviços diferenciados.

Serviços de cabelo e barba, por exemplo, variam em até 300%, com o valor mais alto sendo de R$ 40,00 e o menor de R$ 10,00. O serviço de raspagem com máquina (zero), apresentou menor variação (16,67%), com o maior valor sendo de R$ 35,00 e o menor de R$ 30,00.

Os preços dos relógios também foram pesquisados. A diferença foi de 99,60%, no Smart Watch que nas Lojas Riachuelo custam R$ 499,00 e na Pernambucas foi encontrado por R$ 250,00. A menor variação foi encontrada no relógio Cassio (0,38%) sendo vendido na Renner por R$ 239,90 e na Riachuelo por R$ 239,00, uma diferença de R$ 0,90 centavos.

Já nos eletrônicos o Smartphone Motorola Moto G31 com 128 GB foi o que apresentou maior variação, sendo comercializado por R$ 2.199,90 na Havan e por R$ 1 399,99 nas Pernambucanas. A menor diferença percentual (2,74%) foi verificada no produto Apple Iphone 12 com 128GB vendido no Carrefour por R$ 5.999,99 e na Magazine Luiza por R$ R$ 5.839,00.

Nos perfumes a maior diferença (36,55%) ficou Antonio Banderas The Secret Masculino Eau de Toilette 100ml, que pode ser adquirido por R$ 232,00 na Anne Gachet e a R$ 169,90 na Renner e Riachuelo e a menor (2,48%) para 212 Vip Men Carolina Herrera Eau de Toilette 50ml. O valor para compra na Renner e Riachuelo fica em R$ 449,90 enquanto na Anne Gachet é R$ 439,00.

Os pais torcedores também foram contemplados na pesquisa. Foram verificados preços de camisas de times de futebol em 22 modelos e apresentações diferentes, sendo divulgados valores de 11 pois as restantes não foram encontradas em pelo menos dois estabelecimentos.

A camisa do Corinthians para treino foi a que apresentou maior variação (38, 97%). O produto foi encontrado por R$ 250,00 no Planeta Esportes e R$ 179,90 na Galeria dos Esportes. Já a do Barcelona treino, teve menor variação (0,03%), vendida na Centauro por de R$ 299,99 e por R$ 299,90 na Galeria dos Esportes e Planeta dos Esportes. Das 11 camisas pesquisadas, apenas 01 não obteve variação.

