Na 1ª semana como prefeita, Adriane Lopes vai a campo e negocia com servidores

[Por Silvio Ferreira – Jornal O Estado de MS]

Chefe do Executivo municipal comenta sobre ‘trégua’ da oposição e diz que é uma questão de diálogo

A primeira semana de Adriane Lopes, prefeita de Campo Grande, finalizou com a inauguração da base da GCM (Guarda Civil Metropolitana) do Indubrasil, uma reunião virtual com dirigentes da Frente Nacional de Prefeitos, encontro no gabinete com representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional e uma agenda na Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) para tratar sobre obras da cidade.

A semana que começou com a posse de solenidade na Câmara dos Vereadores poderia ter sido tensa se não fosse a abertura dada pela prefeita aos representantes dos servidores administrativos da educação, que ameaçaram greve. Após diálogo e principalmente recebe-los no gabinete, algo não feito pelo então prefeito Marquinhos Trad, foi fundamental para não ocorrer a paralisação do ano letivo, mantendo os serviços de merenda, limpeza e outros nas escolas do município.

“Eu trabalhei durante toda a gestão do Marquinhos com planejamento. Agora nós passamos para a execução, que é diferente. A semana foi de muitas reuniões com secretariado e comissões técnicas para priorizar aquilo que a população tem reivindicado”, frisou a prefeita na agenda no polo Industrial.

O posicionamento tomado fez com que até a oposição desse uma “trégua de 100 dias”. O vereador Marcos Tabosa (PDT), ferrenho crítico à gestão de Marquinhos, deu voto de confiança à prefeita. Adriane buscou aproximação dos vereadores, inclusive nas conversas com os servidores da educação, e na mesa de negociação estava sempre um parlamentar da Câmara. “Tudo é uma questão de diálogo. Recebi os vereadores na prefeitura nesta semana e nós queremos compôr, dialogar, porque o objetivo deles é o mesmo: trabalhar por Campo Grande e pelas pessoas.”, comentou a prefeita.

Ao jornal O Estado, a prefeita afirmou ainda que o vereador Beto Avelar (PSD) deve permanecer na função de líder até o momento que achar, isso devido a problemas pessoais que o parlamentar tem enfrentado. A prefeita reiterou que o vereador Sandro Benites – do Patriotas, partido de Adriane permanece na vice-liderança.

Campanha eleitoral

Como aliada de Marquinhos Trad – agora pré-candidato ao governo do Estado –, Adriane Lopes confirmou que deve participar de eventos de pré-campanha e campanha, mas frisou: “Nós estamos em um momento crucial para nossa cidade. Minha meta, meu foco agora é a população de Campo Grande. A prefeitura não está passando pelo período eleitoral neste momento”.

E acrescentou: “Como primeira prefeita eleita” – a segunda à frente da prefeitura, mas a primeira eleita [como vice-prefeita] – “o compromisso neste ano é com Campo Grande. Nós [Adriane e Marcos Trad] estamos juntos desde 2016 e vamos dar continuidade a esse projeto que vem dando certo. Estamos fazendo um trabalho por excelência e não tem por que mudar. Mas isso é algo que a gente vai caminhando e trabalhando”, avaliou.