Cristiano Ronaldo deixa jogo do United com perna sangrando após derrota para o Everton

Dia difícil para o Cristiano Ronaldo em Liverpool. Além de ver o Manchester United ser derrotado pelo Everton, por 1 a 0, no Goodison Park, Cristiano Ronaldo passou em branco e ainda vai levar para casa uma lembrança dolorida do jogo.

Ao sair de campo, o português abaixou o meião e as imagens flagraram um corte profundo na perna esquerda. Apesar de a imagem não ser agradável, CR7 seguiu até o final da partida sem ser substituído e tentou levar a equipe ao empate, sem sucesso.

Apesar de ter mais posse de bola e mais finalizações, o United não conseguiu buscar o resultado fora de casa e foi o gol de Anthony Gordon, aos 27 minutos da primeira etapa que definiu o resultado.

Com a derrota, o Manchester estaciona em sétimo no Campeonato Inglês, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, três pontos atrás de Tottenham e Arsenal e com um jogo a mais que os dois times de Londres.

Eliminado da Liga dos Campeões desta temporada, o próximo desafio do Manchester United é contra o Norwich, no próximo sábado (16).

Celular

Um vídeo do atacante Cristiano Ronaldo, do Manchester United, ganhou as redes sociais após a derrota para o Everton. No conteúdo, publicado nas redes sociais, o português é visto derrubando um objeto de um torcedor, que aparenta ser um celular. O ato lembrou ao de Calleri, na derrota do São Paulo para o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista.

A partida foi disputada no Goodinson Park, estádio do Everton, e, na saída do gramado, CR7 é visto supostamente derrubando o objeto com a mão direita, após sair de campo chateado com o placar. De acordo com o jornal Mirror, da Inglaterra, o Manchester United não comentará o incidente no momento.

Com informações da Folhapress