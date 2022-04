Bairro Indubrasil recebe nova base da GCM e moradores comemoram

[Por Silvio Ferreira – Jornal O Estado de MS]

A nova prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), inaugurou nessa sexta-feira (8) a nova base da GCM (Guarda Civil Metropolitana) do bairro Indubrasil, polo industrial da Capital, na divisa com o município de Terenos, a 15 quilômetros do centro de Capital.

Cerca de 7 mil moradores do bairro serão beneficiados com a inauguração da base que funcionará 24 horas e contará com duas viaturas e dez agentes.

O reforço na segurança é reivindicado pela população desde a desativação da unidade da Polícia Militar que funcionava no mesmo imóvel, de propriedade da prefeitura, que foi abrigar a base da Guarda Civil Metropolitana. Empresários doaram o material de construção para a reforma das instalações e a mão de obra foi garantida pela prefeitura. No total, a reabilitação do local custou R$ 25 mil.

“A região do Indubrasil está a mais ou menos 15 quilômetros do Centro de Campo Grande onde nós temos a gerência operacional. Das sete regiões de Campo Grande, quem atendia o Indubrasil era a gerência da região do Imbirussu, a oito quilômetros. É uma reivindicação antiga da população uma base 24 horas. Além disso, este local é estratégico porque está em frente a uma escola estadual e também a uma unidade básica de saúde”, comentou o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

“A partir de hoje terão viatura com guarnição 24 horas atendendo à população”, afirma o secretário. “Aproximadamente dez guardas civis se revezarão 24 horas. Desde 2017, temos 13 bases, 7 gerências operacionais e seis núcleos, incluindo esse que está sendo inaugurado hoje”, detalhou Valério.

Selma Lúcia de Souza, moradora do Indubrasil, defende que, aliada à chegada da Guarda Civil Metropolitana ao Indubrasil, a Prefeitura de Campo Grande e a de Terenos devem estudar outras medidas em prol dos moradores da região. “Andarilhos e outros marginais cometem crimes no Indubrasil e fogem para Terenos e vice-versa. O acesso fácil à saída de Sidrolândia também favorece os

bandidos”, pontua.