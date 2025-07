Mutirão oferece 200 vagas de emprego nesta quarta-feira em Campo Grande

Ação ocorre até às 16h na sede da Funsat; amanhã, outro processo seletivo será realizado no Bairro Coronel Antonino



Segue até as 16h desta quarta-feira (9) um mutirão de contratações com 200 vagas disponíveis em Campo Grande. A ação, realizada na sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), no centro da Capital, reúne representantes de três empresas, Solurb, Fort Atacadista e Morhena Facilities, que estão fazendo entrevistas no local.

Batizado de “Super Quarta”, o evento concentra candidatos interessados em diferentes funções. As senhas são distribuídas no início do atendimento, e os participantes podem passar por mais de uma entrevista, dependendo do perfil e da disponibilidade de vagas. O mutirão acontece na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória.

Para quem perder a oportunidade de hoje, uma nova triagem será realizada já nesta quinta-feira (10), no Atacadão do bairro Coronel Antonino, com 50 vagas em dez funções distintas. Entre os cargos estão operador de caixa, açougueiro, atendente de padaria e auxiliar de depósito. A atividade vai das 8h ao meio-dia e será voltada para o preenchimento de vagas em unidades da rede atacadista.

Mais informações sobre os processos seletivos podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5841.

