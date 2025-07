Confira a programação da Casa de Cultura para crianças no período de férias na Capital

Entrada é gratuita e crianças deverão estar acompanhada dos pais

Entre os dias 14 a 31 de julho, acontece na Casa de Cultura, o projeto “Férias com Arte” com atividades culturais e educativas para crianças no tempo livre na Capital.

Na edição de jullho do projeto diversas atividades serão oferecidas no período das férias escolares, entre as atividades gratuitas estão: ações literárias, oficinas criativas, aulas de ballet infantil e duas sessões de cinema, ambas com classificação livre e distribuição gratuita de pipoca.

Os resultados das atividades visam provocar momentos de aprendizado, diversão e expressão artística ao público infantil.

Confira a programação completa da Casa Cultura em julho:

14 a 31/07 – Atividade literária: As crianças serão convidadas a conhecer e explorar, por meio da leitura e de atividades teóricas, os monumentos e pontos turísticos da cidade.

12/07 – Oficina criativa do livro “Tuiuiú Jaburú”, de Geraldo Espíndola: Utilizando papéis e materiais diversos, as crianças vão confeccionar seu próprio marcador de página e uma obra inspirada em referências pantaneiras.

22/07 – Oficina criativa Manuel de Barros: Momento para soltar a imaginação e desenvolver produções artísticas baseadas nos elementos poéticos do escritor.

22 a 31/07 (terças e quintas) – Primeiros passos de ballet infantil: Aulas introdutórias de ballet para movimentar o corpo com leveza e ritmo. Atividade aberta para meninas e meninos.

31/07 – Sessão de cinema:

15h | Filme “Vidas ao Vento”: Conta a história de Jiro, um menino que sonha em construir aviões e voar alto. Com imaginação e coragem, ele enfrenta desafios para transformar seus sonhos em realidade.

Classificação livre – recomenda-se chegar com 15 minutos de antecedência.

17h | Filme “Porco Rosso”: Narra a trajetória de um piloto corajoso que se transforma em porco e passa a voar pelos céus, enfrentando piratas aéreos. Em suas aventuras, vive grandes emoções e descobre o valor da amizade.

Classificação livre – recomenda-se chegar com 15 minutos de antecedência.

Inscrições

Para realixzar as inscrições para as oficinas, basta entrar em contato por telefone, no número (67) 2020-4310, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. As vagas são limitadas e a participação será garantida por ordem de inscrição.