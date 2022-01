Mutirão: Incra leva serviços e atendimentos às famílias de assentamento em Ponta Porã

A próxima segunda-feira (31) será marcada de boas ações para mais de 2,8 mil famílias de Ponta Porã, município distante 313 quilômetros de Campo Grande. Um mutirão de atendimentos, com os mais variados serviços, vão preencher as atividades até o sábado do dia 5 de fevereiro – iniciativa do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Mato Grosso do Sul.

O local escolhido foi o assentamento Itamarati, com uma área de 65 mil hectares onde 3 mil pessoas residem. O mutirão é o primeiro do ano pelo Incra, de modo a promover a regularização das famílias, emissão de títulos e a concessão de créditos. Participarão o superintendente regional, Augusto Pinedo Zottos, e o presidente nacional da instituição, Geraldo Melo.

O evento conta também com o apoio da prefeitura municipal e do governo estadual, por meio da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

Atividades

Nos seis dias da campanha, os agricultores poderão emitir títulos e declarações no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), além de expedir contratos do “Crédito Instalação”, na modalidade “Fomento Mulher”, no valor de R$ 5 mil – projeto exclusivo para que as agricultoras invistam para a própria geração de renda.

Ainda, atualização ou o desbloqueio cadastral de agricultores assentados, assim como a identificação e a regularização de ocupantes não cadastrados conforme a legislação vigente. Outras áreas de reforma agrária serão atendidas durante o ano no país.

O atendimento acontece na Escola Nova Itamarati, no distrito de mesmo nome, onde fica o núcleo urbano do assentamento. As atividades vão das 8h às 17h.