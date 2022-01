Com atividades regularizadas, Sanesul confirma reemissão de contas de água sem custo aos clientes

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) comunica que, em razão de cyber ataque por hacker no último dia 26/12, conforme amplamente noticiado pela imprensa, onde todos os nossos sistemas e banco de dados foram comprometidos e nossas atividades parcialmente paralisadas no período de 24/12 e 29/12/2021, alguns dos nossos clientes receberam a conta de água com problemas no valor do consumo.

Informamos que, em tempo recorde, conseguimos recuperar os sistemas e voltar às atividades com normalidade, porém – mesmo com todas as providências tomadas – algumas poucas contas tiveram problemas no faturamento, emitidas com valores maiores.

A Sanesul, preocupada e ciente dos transtornos que isso pode acarretar a esses clientes, já corrigiu tais distorções e está emitindo novas contas que serão entregues sem nenhum prejuízo aos clientes, e sem a necessidade do mesmo se deslocar até o escritório local da empresa.

Lembramos que, todos os nossos canais de atendimento estão funcionando – call center 0800 067 6010, aplicativos e os escritórios locais –, com uma equipe apta para tirar dúvidas rapidamente e resolver todas essas ocorrências.

A Sanesul ressalta que esse foi um fato excepcional, alheio a vontade da companhia e por isso solicita a compreensão de todos nessa fase de instabilidade, pois, nosso compromisso é com a transparência e respeito aos nossos clientes.