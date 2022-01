Temporal com raios e ventos colocam Estado em alerta neste sábado

Possibilidades de temporal acompanhado de raios e ventos fortes colocam a região norte de Mato Grosso do Sul em alerta neste sábado (29), segundo informou do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Isso, porque uma zona de convergência se formou do norte ao sudeste do Estado e deve atingir rigorosamente as regiões. No entanto, o dia será marcado por altas temperaturas com mínima de 24°C e máxima de 30°C em todo Estado.

Para a Capital, a previsão é de chuva moderada e predomínio de sol a todo tempo. No entanto, os municípios devem ficar em alerta para as condições ao longo do dia.

“Estamos no verão e com o aquecimento essas chuvas podem vir acompanhadas de rajada de ventos, raio e granizo. Hoje às 10h vamos fazer um comunicado sobre os locais que devem adotar alguns cuidados para eventuais acidentes em razão do tempo para as próximas 24h”, anunciou o meteorologista do Instituto, Cléber Souza.

A estimativa é que ao longo do final de semana os acumulados de chuva sejam significativos, com volumes que podem atingir valores acima de 50mm em 24h.