Seis meses após matar homem em briga de bar, acusado é preso

Um homem, de 37 anos, foi preso hoje (16), seis meses após matar a facadas Joaquim Freitas Ribeiro Junior, de 38 anos, durante briga em um bar em Três Lagoas, distante a 334 quilômetros de Campo Grande.

Após ter a prisão deferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal, o autor chegou a se esconder em fazendas da região, mas foi preso hoje por policiais civis da 3ºDP de Três La goas, nos fundos do ginásio de esportes do município. De lá, ele foi conduzido ao Presídio de Segurança Média da cidade.

Crime

Joaquim, mais conhecido como quinzinho, morreu na madrugada do dia 23 de junho. Ele foi esfaqueado diversas vezes no tórax e no braço. Ele tentou fugir, correndo pelas ruas do Bairro Santos Dumont, mas acabou caindo no meio da rua.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, sendo feita a intubação de Joaquim ainda na rua, já que o estado dele era gravíssimo. Porém, logo após dar entrada no hospital da cidade, ele acabou morrendo.

