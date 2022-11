Capotagem mata duas mulheres e deixa quatro feridos em estrada vicinal

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, entre elas, um bebê de oito meses, após um veículo capotar em uma estrada vicinal próximo ao município de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Conforme divulgado pelos bombeiros, todas as vítimas foram arremessadas do automóvel. Além do bebê, uma criança de 10 anos também ficou gravemente ferida e foi socorrida por populares que passavam pelo local.

De acordo com o site DPN News, as vítimas foram identificadas como Jonir Estigarrilha, de 63 anos, e Kelly Ferreira de Mendonça, de 38 anos. Todos estavam em um veículo de modelo Fox, quando o motorista perdeu a direção, vindo a capotar as margens da estrada vicinal a 18 quilômetros de Corumbá.

Populares que passavam pelo local ajudaram no socorro às vítimas, entre elas um bebê de 8 meses e uma criança de 10 anos. Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminharam as vítimas feridas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde receberam os primeiros atendimentos.

Até o momento não há informações sobre o estado de saúde das vítimas socorridas.

*Informações obtidas pelo DPN News/ Corumbá

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.