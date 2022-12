Na Capital, Polícia Militar reduz 26% dos furtos com a “Operação Boas Festas”

Em dez dias de cumprimento da Operação Boas Festas, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul reduziu em 26,25% os crimes de furto em Campo Grande, segundo levantamento considerando o meio do mês de dezembro.

Há mais de uma década, durante os finais de ano, a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul realiza a intensificação do policiamento nas áreas comerciais da Capital e do interior, já que a de pessoas aumenta muito nessa época do ano, em virtude das festividades e do 13º salário.

No início, o foco do policiamento era a Região Central da Capital e nas maiores cidades do interior do Estado tais como: Corumbá, Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã, por serem a área de maior circulação de pessoas em suas áreas comerciais.

Com expansão do comércio para os bairros, a PMMS passou a atuar com o reforço no policiamento no fim de ano nos corredores comerciais, bancários e gastronômicos, com propósito de atuar na prevenção de ilícitos e garantir à população segurança, durante as festividades Natalinas e de Ano Novo.

Reforços

O reforço do policiamento neste período, que compreende o Natal e o Ano Novo, será feito na Capital e em todo interior do Estado, com foco na prevenção delitos e redução dos índices criminais, aumento da segurança e bem estar da população.

As ações preventivas ocorrem em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias e pagamento do 13º salário. “Nós mapeamos Campo Grande com todas as demandas existentes, nos bairros e na Área Central. Com base nesses dados, criamos cartões de programa para aplicar o policiamento todos os sete dias da semana, seguindo o horário comercial e o especial de final de ano”, afirmou o Comandante do Policiamento Metropolitano, Coronel PM Émerson de Almeida Vicente