Mulher é esfaqueada pelo marido em confraternização no bairro Cabreúva

Na noite de segunda-feira (20), uma mulher foi esfaqueada várias vezes no tórax e nas costas pelo próprio marido, durante uma confraternização no bairro Cabreúva, em Campo Grande. O suspeito, um bancário, ainda furtou um carro e tentou atropelar a vítima antes de fugir a pé.

Segundo informações preliminares, um tio da mulher, que estava presente na casa, o marido chamou a vítima ao portão para conversarem sobre a separação. Assim que ela saiu, foi surpreendida pelos golpes de faca. O tio ouviu os gritos de socorro e tentou intervir, mas o suspeito conseguiu fugir, correndo até um posto de combustíveis na Avenida Ernesto Geisel.

No posto, o suspeito furtou um veículo de passeio, enquanto um homem calibrava os pneus. Em uma tentativa desesperada de atropelar a mulher e seu tio, ele não teve sucesso e deixou o local com o veículo. Durante a fuga, na Avenida Noroeste com a Rua Aroeira, o veículo colidiu com outro carro.

A fuga se tornou ainda mais caótica quando um ocupante de uma caminhonete não identificada efetuou três tiros contra o Polo vermelho, onde estava o autor das facadas. Apesar dos disparos, o marido da vítima não foi atingido. Ele abandonou o carro e fugiu a pé em direção à Vila Planalto. Até o momento, não há informações sobre sua prisão.

A vítima foi imediatamente socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila Almeida, apresentando várias perfurações no tórax e nas costas. A médica que a atendeu inicialmente informou que nenhum órgão vital foi atingido, mas a vítima foi transferida para a Santa Casa da Capital para uma avaliação mais detalhada.

A Polícia Civil está investigando o caso e busca por informações que possam levar à captura do suspeito.

