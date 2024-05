Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Nova forma de ver antigos problemas

A cada nova eleição as pesquisas eleitorais apresentam o eleitor e relacionam como prioritários os mesmos problemas, ou seja, asfaltamento para vias não pavimentadas ou recuperação de ruas asfaltadas, saúde, educação, segurança e transportes publico. O que muda é a forma com que a população encaminha a forma de reclamação ou como cada candidato apresenta a reclamação. Nos casos dos que estão não oposição ou como os situacionistas dizem que fizeram muito e que podem fazer mais caso permaneçam no poder por mais um período.

Muito embora o debate mais acalorado sempre é protagonizado por correligionários de candidatos que se intitulam de direita, centro ou de esquerda, mas quem decide mesmo o pleito são aqueles eleitores que compõem o que é chamado de maioria silenciosa, que tem um voto pragmático. Isso é tão verdade que mesmo sendo considerado como um Estado cujo eleitor tem um perfil conservador, já elegeu Zeca do PT para o Governo e esse eleitor normalmente tem como maior preocupação a solução de problemas que afetam o seu dia a dia.

Intervenção branca

Excepcionalmente na eleição deste ano, todas as decisões dos diretórios municipais do PT terão que ter o aval da direção nacional. A determinação chegou aos dirigentes municipais e quebra uma tradição no partido que sempre respeitou as articulações e decisões paroquiais mesmo quando contrariavam interesses maiores.

Enigma pedetista

Por enquanto ainda está bem indefinido o destino que o PDT irá seguir na disputa eleitoral de Campo Grande. O deputado estadual, Lucas de Lima renunciou à presidência após a filiação de Marquinhos Trad que, no entanto não tem sinalizado de forma clara como deverá se comportar, se vai apenas seguir a determinação da direção nacional ou se terá um posicionamento próprio.

Fator Contar

A possibilidade de uma aliança entre o ex-deputado estadual e ex-candidato a governador Renan Contar, Capitão Contar (PRTB), com a prefeita Adriane Lopes (PP) para a disputa pela Prefeitura da Capital pode criar uma cisão entre os partidos de direita, pois reduz o peso do PL e ainda provoca divisões entre os bolsonaristas.

Federação

A senadora Simone Tebet (MDB) é uma das maiores defensoras da aproximação entre PSDB-Cidadania e MDB já para a disputa eleitoral deste ano. Ela que cada vez está mais próxima da disputa eleitoral em São Paulo, não descuida do processo eleitoral em Mato Grosso do Sul, mas seu posicionamento pode prejudicar o projeto eleitoral do ex-governador André Puccinelli.

Retorno

Quem tem participado de forma bem ativa nos eventos políticos mais recentes é a ex-senadora e ex-concelheira do Tribunal de Contas, Marisa Serrano. Figura ilustre dentro do PSDB já teve seu nome citado como potencial vice para a chapa a ser encabeçada pelo deputado federal Beto Pereira.

MDB-PSD

Se em Campo Grande o MDB segue indefinido entre a candidatura própria e o apoio a Beto Pereira, em Dourados também persiste uma indefinição se lança Renato Câmara ou apoia Alan Guedes, Barbosinha ou Marçal Filho. Pelo jeito, o dilema emedebistas entrará pelo mês de junho.

Meninos eu vi

O ex-deputado e ex-prefeito de Ponta Porã, Carlos Froes concorria a mais um mandato de prefeito contra Hélio Pelluffo e tinha o apoio do deputado federal, Flávio Derzi e começou a ver a eleição se complicar. Quase na semana decisiva ele recorreu ao então senador Rachid Derzi, pai de Flávio para reforçar os pedidos de votos principalmente para o eleitorado mais antigo. Ao justificar a presença do veterano senador e disse.

– Um pede para o pai e o outro pede para o filho, enquanto eu rezo para o Espirito Santo.

Frase

“Nome do Contar me agrada como vice”

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP)

