Eliane Rodrigues Sales, 48, foi encontrada morta no início da tarde desta terça-feira (7), dentro de um veículo Ford Corcel, na Rua São Miguel, na Vila Progresso, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, o Corpo de Bombeiros foi acionado e a equipe se deparou com a vítima deitada no banco de trás do carro em uma residência.

No corpo não foram encontrados sinais de violência. Uma equipe da PM (Polícia Militar) e Perícia Científica também foram acionadas para o local.