Caminhão tomba em barranco e motorista morre na Serra de Maracaju

O caminhoneiro Roberlei Ferreira Pires, 54, morreu na manhã desta terça-feira (7) após se envolver em acidente na BR-060, na Serra de Maracaju, em Nioaque.

Segundo Jardim MS News, a suspeita é que o homem perdeu o controle da direção, tombando o veículo no barranco entre as duas pistas da rodovia.

A polícia local suspeita que o motorista tenha perdido o controle do veículo devido a uma falha nos freios ou ao peso da carga.

Com o impacto da batida, o caminhão carregado de gado ficou totalmente destruído. A cabine do veículo chegou a se soltar e o motorista morreu antes mesmo do socorro chegar.

Equipes das policiais Civil e Rodoviária Federal estiveram no local. O corpo do motorista foi retirado e levado para o IML (Instituto Médico Legal).